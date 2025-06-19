Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Diterima Putin di Istana Konstantinovsky Rusia: Selamat Datang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |19:19 WIB
Presiden Prabowo Diterima Putin di Istana Konstantinovsky Rusia: Selamat Datang
Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky/Foto: Biro Pers Media Setpres
JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan bilateral kedua negara yang terus meningkat sejak tahun lalu.

Terlihat Putin mengenakan setelan jas dan dasi berwarna hitam. Sementara, Prabowo terlihat mengenakan setelan jas dengan peci yang menjadi ciri khas para pemimpin Indonesia.

“Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu bapak Presiden di Saint Petersburg. Kami sudah bertemu di Moskow sebelum inagurasi pada tahun lalu,” kata Putin mengawali pertemuan, Kamis (19/6/2025).

Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Rusia. Dia juga menyinggung pertemuan dengan Putin sebelum dilantik secara resmi sebagai Presiden RI.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih atas penghargaan undangan ini, hari ini. Penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Saya juga terima kasih sekali lagi sebelum saya dilantik saya sudah diterima tahun lalu dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia,” katanya.

 

