Kemlu Pulangkan Jenazah Pekerja Judol dari Kamboja

JAKARTA - Jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) inisial MF dipulangkan ke Tanah Air dari Kamboja. MF merupakan pekerja sektor judi online (judol).

"Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh berhasil mengupayakan pemulangan jenazah WNI/PMI sektor judi online atas nama MF dari Kamboja," dikutip dari laman Kemlu RI, Kamis (19/6/2025).

MF tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada 18 Juni 2025 pukul 11.55 WIB. Pemulangan jenazah menggunakan penerbangan Thai Airways TG433.

Diketahui, pada 5 Juni 2025, KBRI Phnom Penh mendapatkan informasi dari Kepolisian Poipet, Kamboja, jika MF meninggal dunia akibat serangan jantung.

Menindaklanjuti hal tersebut, KBRI Phnom Penh langsung melakukan penanganan jenazah. "Jenazah MF dipulangkan ke Indonesia atas permintaan pihak keluarga dan seluruh biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan almarhum. Selain itu, perusahaan juga menyampaikan santunan langsung kepada keluarga yang ditinggalkan," tuturnya.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, perwakilan Kemlu menyerahkan jenazah secara resmi kepada pihak keluarga turut disaksikan unsur terkait, seperti BP3MI Banten. Turut hadir juga anggota Komisi IX DPR Surya Utama.

(Arief Setyadi )