INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Putin: Terima Kasih Dukung RI Jadi Anggota Penuh BRICS  

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |19:49 WIB
Prabowo ke Putin: Terima Kasih Dukung RI Jadi Anggota Penuh BRICS  
Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Dok Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto berterima kasih ke Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan terhadap Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Diketahui, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

“Saya sangat terima kasih kepada Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat,” kata Prabowo saat bertemu Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025).

Prabowo mengaku ingin hadir langsung dalam KTT BRICS 2024 di Kazan beberapa waktu lalu. Namun, dia baru satu hari dilantik menjadi Presiden dan harus melantik kabinetnya.

“Sesungguhnya saya ingin langsung hadir di KTT Kazan (KTT BRICS 2024) tapi pada saat itu saya baru dilantik satu hari dan saya harus melantik kabinet saya,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan berbagai kemajuan kerja sama bilateral terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Eurasian Free Trade Area (EFTA) sebagai bagian penting dari penguatan hubungan.

 

