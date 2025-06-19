Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Berantas Kemiskinan Prabowo Dinilai sebagai Kerja Ideologis

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |21:18 WIB
Program Berantas Kemiskinan Prabowo Dinilai sebagai Kerja Ideologis
Presiden Prabowo Subianto/ist
A
A
A

JAKARTA- Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Upaya percepatan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Prabowo juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.

Pengamat Politik Syahganda Nainggolan mengatakan, pengentasan kemiskinan secara total yang dilakukan Prabowo Subianto saat ini merupakan kerja Ideologis.

“Pengentasan kemiskinan di era ini ditandai dengan gerakan simultan antara jaminan sosial dan bantuan sosial yang masif,”ujarnya dalam diskusi panel yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial di Jakarta dikutip, Kamis (19/6/2025).

Dia melanjutkan, bantuan sosial, seperti makan bergizi gratis (MBG) merupakan program dalam meningkatkan gizi rakyat miskin. Selain itu, program 80 ribu koperasi desa merah putih, juga akan menjadikan perputaran uang dikalangan rakyat kecil.

“Kedua contoh program sosial di atas perlu diapresiasi, karena sepanjang sejarah bangsa kita, program bantuan sosial besar-besaran baru sekarang terjadi, disamping adanya jaminan sosial seperti BPJS,”terangnya.

Dia juga mengapresiasi langkah Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil. Seperti revitalisasi aset oleh pemerintah dari yang sebelumnya dimiliki  swasta secara ilegal, menjadi milik negara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191323//papua-ErKq_large.jpg
Prabowo Dorong Pembangunan di Wilayah 3 T, Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191213//presiden_prabowo_subianto-bctZ_large.jpeg
Pengamat Sebut Langkah Prabowo Perkuat Perpol Dinilai Jaga Wibawa Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191049//presiden_prabowo_subianto-dL3n_large.jpeg
Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191041//pedagang_kopi_keliling_sanah_maimunah-xCbn_large.png
Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191039//presiden_prabowo_subianto-eloz_large.jpeg
Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan ART dan Tukang Seblak di Serah Terima Rumah Subsidi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement