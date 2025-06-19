MNC Media Connect: Angela Tanoesoedibjo Bicara Pilar Utama Kesuksesan Industri Media

JAKARTA - MNC Group menggelar Media Connect di Royal Glass House, Park Hyatt Jakarta, pada Kamis (19/6/2025). Acara ini juga mengundang mitra dan partner dari MNC Media.

CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo mengaku terhormat bisa kembali bergabung kembali menjadi bagian MNC group.

Dalam kesempatan itu, Angela secara khusus diberikan kesempatan oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mempresentasikan ekosistem MNC Media.

Angela yang juga CO-CEO MNC Group ini menuturkan bahwa terdapat tiga pilar utama yang menjadi kesuksesan industri media.

"Kalau kita lihat, disini sebetulnya ada 3 pilar utama, apa itu 3 pilar utama," kata Angela.

Dikatakan Angela, yang pertama adalah culture atau budaya. Menurutnya, menjadi viral adalah satu hal, namun jauh lebih penting adalah bagaimana konten, yang diproduksi harus relevan untuk masyarakat.

"Culture. Kita percaya dengan MNC Media, untuk menjadi viral is one thing, tetapi bahwa konten, IT, talent kita untuk resonate, relevan di tengah masyarakat, dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu jauh lebih penting, and that's what we are building," katanya.

Selanjutnya, coverage atau jangkauan, dia menekankan pentingnya konten yang dimuat bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Menurutnya, MNC Media hadir di semua touch point masyarakat, dari televisi, media sosial, hingga platform digital lainnya.