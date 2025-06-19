Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Media Connect: Angela Tanoesoedibjo Bicara Pilar Utama Kesuksesan Industri Media

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |21:24 WIB
MNC Media Connect: Angela Tanoesoedibjo Bicara Pilar Utama Kesuksesan Industri Media
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo/Okezone
A
A
A

JAKARTA - MNC Group menggelar Media Connect di Royal Glass House, Park Hyatt Jakarta, pada Kamis (19/6/2025). Acara ini juga mengundang mitra dan partner dari MNC Media.

CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo mengaku terhormat bisa kembali bergabung kembali menjadi bagian MNC group.

Dalam kesempatan itu, Angela secara khusus diberikan kesempatan oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mempresentasikan ekosistem MNC Media.

Angela yang juga CO-CEO MNC Group ini menuturkan bahwa terdapat tiga pilar utama yang menjadi kesuksesan industri media.

"Kalau kita lihat, disini sebetulnya ada 3 pilar utama, apa itu 3 pilar utama," kata Angela.

Dikatakan Angela, yang pertama adalah culture atau budaya. Menurutnya, menjadi viral adalah satu hal, namun jauh lebih penting adalah bagaimana konten, yang diproduksi harus relevan untuk masyarakat.

"Culture. Kita percaya dengan MNC Media, untuk menjadi viral is one thing, tetapi bahwa konten, IT, talent kita untuk resonate, relevan di tengah masyarakat, dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu jauh lebih penting, and that's what we are building," katanya.

Selanjutnya, coverage atau jangkauan, dia menekankan pentingnya konten yang dimuat bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Menurutnya, MNC Media hadir di semua touch point masyarakat, dari televisi, media sosial, hingga platform digital lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/629/3190427//gadget-T83Z_large.jpg
5 Cara Bijak Mengatur Penggunaan Gadget pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190086//cyberbullying-gZ7a_large.jpg
Cegah Cyberbullying, Publik Perlu Dibentengi Literasi dan Kesadaran Kritis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/16/3188943//ilustrasi-a4sK_large.jpg
Larangan Medsos Anak Usia di Bawah 16 Tahun Mulai Berlaku di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188248//ilustrasi-tajx_large.jpg
Setelah WhatsApp, Rusia Blokir Snapchat dan FaceTime
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement