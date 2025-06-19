Situasi Mencekam, Kemlu Bakal Evakuasi Ratusan WNI di Iran

JAKARTA - Eskalasi perang Israel dan Iran kian memanas membuat KBRI Teheran meningkatkan status perlindungan WNI dari siaga 2 menjadi siaga 1. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono pun merespons dengan upaya evakuasi WNI di Iran.

"Bapak Menlu sudah mengarahkan agar kita melakukan langkah-langkah evakuasi warga negara Indonesia. Dan saat ini Kementerian Lembaga di Pusat dan juga KBRI Teheran sedang mempersiapkan langkah-langkah evakuasi," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, Kamis (19/6/2025).

Judha menambahkan, KBRI Teheran dan Kemlu juga telah melakukan town hall meeting dengan para WNI untuk menyampaikan update situasi keamanan terakhir. Ia menyampaikan, langkah evakuasi kini sedang disiapkan.

"Untuk itu, dapat kami sampaikan juga total ada 386 warga negara kita yang ada di Iran. Kita sudah melakukan pendataan jumlah warga negara kita yang ingin ikut proses evakuasi," tuturnya.