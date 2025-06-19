Hary Tanoesoedibjo Sebut MNC Media Buat Terobosan Terbaru

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri acara Media Connect di Royal Glass House, Park Hyatt Jakarta, pada Kamis (19/6/2025).

Acara ini juga mengundang sejumlah mitra dan partner agar lebih mengenal MNC Media lebih dekat.

Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya konten sebagai elemen utama dalam kesuksesan industri media. Konten yang sesuai segmentasi untuk platform digital maupun tradisional.

"Pada intinya kami menetapkan betapa pentingnya konten, konten yang baik bagi seluruh platform. Baik non-digital, tradisional, TV," ujar Hary.

Hary juga menyampaikan terobosan yang sedang dijalankan MNC Media, yakni produksi in-house.

Konten yang diproduksi ini, diyakini akan menjadi andalan baru yang bisa tampil di segala platform.

"Saya ingin memberikan satu contoh terobosan yang sekarang kami lakukan secara masif, intensif, produksi in-house," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )