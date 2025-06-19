Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Sebut MNC Media Buat Terobosan Terbaru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |21:52 WIB
Hary Tanoesoedibjo Sebut MNC Media Buat Terobosan Terbaru
Hary Tanoesoedibjo Sebut MNC Media Buat Terobosan Terbaru
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri acara Media Connect di Royal Glass House, Park Hyatt Jakarta, pada Kamis (19/6/2025).

Acara ini juga mengundang sejumlah mitra dan partner agar lebih mengenal MNC Media lebih dekat.

Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya konten sebagai elemen utama dalam kesuksesan industri media. Konten yang sesuai segmentasi untuk platform digital maupun tradisional.

"Pada intinya kami menetapkan betapa pentingnya konten, konten yang baik bagi seluruh platform. Baik non-digital, tradisional, TV," ujar Hary.

Hary juga menyampaikan terobosan yang sedang dijalankan MNC Media, yakni produksi in-house.

Konten yang diproduksi ini, diyakini akan menjadi andalan baru yang bisa tampil di segala platform.

"Saya ingin memberikan satu contoh terobosan yang sekarang kami lakukan secara masif, intensif, produksi in-house," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191292//djp_soal_coretax-b620_large.JPG
DJP Imbau Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun Coretax Sebelum 1 Januari 2026, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191280//mnc_media_dan_djp_soal_coretax-Mrz4_large.JPG
MNC Media Gelar Sosialisasi Coretax Bersama DJP, Tekankan Pentingnya Aktivasi Akun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188425//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-izrA_large.jpg
Bonus Fantastis! Hary Tanoesoedibjo Siap Berikan Rp200 Juta untuk Atlet Biliar yang Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188411//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-kmu2_large.jpg
Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025: Optimistis, Raih 3 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011//hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement