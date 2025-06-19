Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puspadaya Perindo Audiensi dengan KPAI Bahas Perlindungan Anak dan Perempuan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |22:07 WIB
Puspadaya Perindo audiensi dengan KPAI (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Puspadaya Perindo Sri Agustina melakukan audiensi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kamis (19/6/2025). Audiensi ini sekaligus memperkenalkan organisasi sayap yang baru diluncurkan Partai Perindo.

Menurut Sri Agustina, keberadaan Puspadaya dalam rangka menyikapi kondisi sosial yang terjadi belakangan ini, khususnya menyangkut anak dan perempuan. Banyak kasus-kasus kekerasan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga yang bisa saja mengancam tumbuh kembang anak.

"Hal ini kami dari partai politik, me-launching dan ingin membuat satu kekhususan untuk bagaimana kepada masyarakat untuk melindungi anak-anak, terutama perempuan dan disabilitas," kata Sri Agustina dalam audiensi di Kantor KPAI, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, program utama yang dikerjakan Puspadaya di antaranya memberikan bantuan hukum dan konseling psikologi klinis kepada korban.

"Nah, di mana setiap aduan yang ada di masyarakat, nanti kita telusuri, dan jika memang mereka membutuhkan bantuan kita untuk mendampingi ke lembaga-lembaga negara, kita akan hadir," ujarnya.

 

