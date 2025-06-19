KPAI: Puspadaya Perindo Miliki Komitmen Perlindungan Anak

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keberadaan Puspadaya Perindo yang hadir di tengah masyarakat. Demikian diutarakan Komisioner KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah saat menerima audiensi Puspadaya Perindo, Kamis (19/6/2025).

Audiensi ini sekaligus memperkenalkan secara langsung organisasi sayap yang baru diluncurkan Partai Perindo belum lama ini.

"Saya secara pribadi mewakili dari komisioner yang lain di KPAI memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Perindo, kata Margaret.

“Karena Perindo mungkin salah satu dari partai yang dengan melahirkan Puspadaya ini berarti secara nggak langsung kami menganggap dan menilai bahwa Perindo ini memiliki komitmen terkait dengan perlindungan anak,"sambungnya.

Kehadiran Puspadaya, kata dia, mengaburkan pandangan orang yang selama ini berasumsi jika partai politik tidak memiliki konsentrasi khusus terhadap perlindungan anak.

"Tapi lahirnya untuk Puspadaya ini, ya itu tadi yang saya bilang, menunjukkan sesuatu yang berbeda, punya komitmen sosial yang tinggi, punya komitmen yang tinggi untuk perlindungan anak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Margaret mengungkap bahwa tugas dan fungsi (Tusi) KPAI yang paling utama pengawasan terhadap penyelenggaraan, pemenuhan hak anak dan pelindungan anak. Dan pengawasannya dilakukan lintas sektor.

Namun tidak hanya pengawasan, KPAI juga bisa memberikan masukan, usulan kepada pengambil kebijakan, baik itu di tingkat kementerian ataupun daerah guna memiliki perspektif terhadap perlindungan anak.