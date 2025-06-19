Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPAI: Puspadaya Perindo Miliki Komitmen Perlindungan Anak

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |22:35 WIB
KPAI: Puspadaya Perindo Miliki Komitmen Perlindungan Anak
KPAI: Puspadaya Perindo Miliki Komitmen Perlindungan Anak
A
A
A

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keberadaan Puspadaya Perindo yang hadir di tengah masyarakat.  Demikian diutarakan Komisioner KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah saat menerima audiensi Puspadaya Perindo, Kamis (19/6/2025).

Audiensi ini sekaligus memperkenalkan secara langsung organisasi sayap yang baru diluncurkan Partai Perindo belum lama ini.

"Saya secara pribadi mewakili dari komisioner yang lain di KPAI memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Perindo, kata Margaret.

“Karena Perindo mungkin salah satu dari partai yang dengan melahirkan Puspadaya ini berarti secara nggak langsung kami menganggap dan menilai bahwa Perindo ini memiliki komitmen terkait dengan perlindungan anak,"sambungnya.

Kehadiran Puspadaya, kata dia, mengaburkan pandangan orang yang selama ini berasumsi jika partai politik tidak memiliki konsentrasi khusus terhadap perlindungan anak.

"Tapi lahirnya untuk Puspadaya ini, ya itu tadi yang saya bilang, menunjukkan sesuatu yang berbeda, punya komitmen sosial yang tinggi, punya komitmen yang tinggi untuk perlindungan anak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Margaret mengungkap bahwa tugas dan fungsi (Tusi) KPAI yang paling utama pengawasan terhadap penyelenggaraan, pemenuhan hak anak dan pelindungan anak. Dan pengawasannya dilakukan lintas sektor.

Namun tidak hanya pengawasan, KPAI juga bisa memberikan masukan, usulan kepada pengambil kebijakan, baik itu di tingkat kementerian ataupun daerah guna memiliki perspektif terhadap perlindungan anak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement