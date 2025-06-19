Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Putin, Prabowo Bahas Peluang Kerja Sama Pertanian hingga Teknologi Antariksa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |22:43 WIB
Bertemu Putin, Prabowo Bahas Peluang Kerja Sama Pertanian hingga Teknologi Antariksa
Presiden Prabowo Bertemu Vladimir Putin/ist
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025). Pertemuan kedua Kepala Negara membahas penguatan hubungan kerjasama antara kedua negara.

Prabowo mengatakan, hubungan perekonomian antara Indonesia dan Rusia terus menunjukkan tren positif, sejalan dengan perkembangan zaman. Ia menyebut kerja sama kedua negara kini semakin luas dan produktif.

“Jadi, hubungan kita meningkat terus, saya dapat mengikuti perkembangan banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerja sama di banyak bidang dan perjanjian-perjanjian kita,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan Rusia dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

“Saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota penuh BRICS dengan waktu yang sangat cepat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Putin menyambut baik kehadiran Indonesia di BRICS dan menyampaikan harapannya terhadap kontribusi besar Indonesia dalam organisasi tersebut.

“Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS, dan harapan saya kepada Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Kami sangat senang bertemu dengan Bapak (Prabowo) di sini. Selamat datang,” kata Putin.

 

