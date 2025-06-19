Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pria Lansia di Bogor Tewas Tertabrak KRL saat Menyeberang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |02:02 WIB
Tragis, Pria Lansia di Bogor Tewas Tertabrak KRL saat Menyeberang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pria lanjut usia (lansia) berinisial MN (77) meninggal dunia tertabrak KRL Commuter Line di wilayah Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Juni 2025. Saat kejadian, korban berjalan kaki menyeberang rel.

"Berdasarkan kronologi, korban menyeberang rel tanpa mengindahkan teriakan warga dan peringatan semboyan 35 dari masinis," kata Plt Kasi Humas Polres Bogor Ipda Yulista Mega Stefani, Rabu (18/6/2025).

Yulista mengatakan, korban meninggal di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. "Petugas kepolisian segera menuju lokasi untuk mengamankan jalur," imbuhnya.

Selanjutnya, polisi dan pihak terkait mengamankan sekitar lokasi kejadian. Sementara jasad korban langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit.

"Mengevakuasi korban ke RS PMI Kota Bogor," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
