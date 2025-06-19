Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disdik Bekasi Segel Sekolah Swasta, Tak Sesuai Kurikulum Cambridge yang Dijanjikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |05:53 WIB
Disdik Bekasi Segel Sekolah Swasta, Tak Sesuai Kurikulum Cambridge yang Dijanjikan
Disdik Bekasi Segel Sekolah Swasta, Tak Sesuai Kurikulum Cambridge yang Dijanjikan (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi menyegel sekolah swasta elite, Al Kareem Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penyegelan itu dilakukan karena sekolah tersebut diduga melakukan sejumlah pelanggaran prosedur.

“Sekolah bisa dikatakan bodong karena melanggar prosedur, pertama anak tidak didaftarkan ke dapodik. Kedua perihal sewa lahan, untuk izin operasional ada cuma kesalahannya ya itu tidak sesuai prosedur,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Bekasi, Warsim, Rabu (18/6/2025).

Selain itu, Warsim juga menyebut, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah ini tidak sesuai dengan basis kurikulum yang dijanjikan kepada setiap wali murid. Adapun, sekolah ini menyediakan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, dan kelas inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

“Kegiatan KBM pun tidak sesuai dengan janjinya yang menjanjikan berbasis Kurikulum Cambridge, sehingga hari ini kita segel,” ucapnya.

Sekda informasi, kasus terungkap ketika sejumlah orang tua murid mengungkap berbagai hal tidak wajar selama anak mereka sekolah di Al Kareem Islamic School Bekasi. Salah satunya terkait kurikulum yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Seperti yang sampaikan salah satu orang tua murid, SL (30), dirinya mengaku merasa tertipu lantaran kurikulum yang berjalan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak sekolah.

"Kami dijanjikan dari pihak sekolah kurikulum Cambridge, tapi ternyata bukan berbasis Cambridge. Tidak kami dapatkan atau tidak sesuai dengan materinya," kata SL.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167289/disdik_dki-LufE_large.jpg
Hanya 5 Meter dari Rel KRL, Pemprov DKI Relokasi dan Bangun Ulang SMAN 37 Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155791/iwakum-PgtN_large.jpg
Iwakum Bantu Keimita, Siswa Berprestasi yang Viral Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Zonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154998/sekolah-FQC3_large.jpg
Pemerintah Gaungkan Gerakan Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, ASN Wajib Ikut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/338/3154921/sekolah-ugKG_large.jpg
12 Alasan Penunjukan 40 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153910/sekolah_rakyat-1iah_large.jpg
Perdana! 75 Siswa Ikut Simulasi Sekolah Rakyat di Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153896/siswa_sekolah_rakyat_tetap_semangat_belajar_meski_pakai_sandal_jepit-YoxB_large.jpg
Siswa Sekolah Rakyat Tetap Semangat Belajar Meski Pakai Sandal Jepit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement