Disdik Bekasi Segel Sekolah Swasta, Tak Sesuai Kurikulum Cambridge yang Dijanjikan

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi menyegel sekolah swasta elite, Al Kareem Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penyegelan itu dilakukan karena sekolah tersebut diduga melakukan sejumlah pelanggaran prosedur.

“Sekolah bisa dikatakan bodong karena melanggar prosedur, pertama anak tidak didaftarkan ke dapodik. Kedua perihal sewa lahan, untuk izin operasional ada cuma kesalahannya ya itu tidak sesuai prosedur,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Bekasi, Warsim, Rabu (18/6/2025).

Selain itu, Warsim juga menyebut, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah ini tidak sesuai dengan basis kurikulum yang dijanjikan kepada setiap wali murid. Adapun, sekolah ini menyediakan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, dan kelas inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

“Kegiatan KBM pun tidak sesuai dengan janjinya yang menjanjikan berbasis Kurikulum Cambridge, sehingga hari ini kita segel,” ucapnya.

Sekda informasi, kasus terungkap ketika sejumlah orang tua murid mengungkap berbagai hal tidak wajar selama anak mereka sekolah di Al Kareem Islamic School Bekasi. Salah satunya terkait kurikulum yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Seperti yang sampaikan salah satu orang tua murid, SL (30), dirinya mengaku merasa tertipu lantaran kurikulum yang berjalan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak sekolah.

"Kami dijanjikan dari pihak sekolah kurikulum Cambridge, tapi ternyata bukan berbasis Cambridge. Tidak kami dapatkan atau tidak sesuai dengan materinya," kata SL.