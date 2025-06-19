Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Tebet Kebakaran, Diduga dari Api Lilin saat Mati Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |07:01 WIB
Rumah di Tebet Kebakaran, Diduga dari Api Lilin saat Mati Listrik
Rumah di Tebet Kebakaran, Diduga dari Api Lilin saat Mati Listrik (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah rumah di Jalan J, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, kebakaran pada Kamis (19/6/2025) dini hari sekitar pukul 02.02 WIB. Pemadaman selesai sekira pukul 04.30 WIB.

"Objek rumah tinggal, pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Puluhan unit pemadam kebakaran dan personil dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Kebakaran diduga dari api lilin yang menyambar bahan mudah terbakar saat mati listrik. 

"Pengerahan 20 unit dan 73 personil. Diduga dari nyala lilin karena sebelum kejadian kondisi lingkungan pasca mati listrik," ucapnya.

Lebih lanjut, kronologi berawal dari saksi mata yang terbangun dari tidur melihat rumah tetangganya ada nyala api dan sudah membesar.

"Api sudah membesar yang diduga api tersebut dari nyala lilin karena sebelum kejadian kondisi lingkungan pasca mati listrik dan dimungkinkan dari api lilin tersebut mengenai bahan yang mudah terbakar lalu api membesar," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kebakaran Rumah Tebet Kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189928/kios_buah_di_pasar_induk_kramat_jati_hangus_terbakar-X0BS_large.jpg
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement