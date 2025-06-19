Rumah di Tebet Kebakaran, Diduga dari Api Lilin saat Mati Listrik

JAKARTA - Sejumlah rumah di Jalan J, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, kebakaran pada Kamis (19/6/2025) dini hari sekitar pukul 02.02 WIB. Pemadaman selesai sekira pukul 04.30 WIB.

"Objek rumah tinggal, pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Puluhan unit pemadam kebakaran dan personil dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Kebakaran diduga dari api lilin yang menyambar bahan mudah terbakar saat mati listrik.

"Pengerahan 20 unit dan 73 personil. Diduga dari nyala lilin karena sebelum kejadian kondisi lingkungan pasca mati listrik," ucapnya.

Lebih lanjut, kronologi berawal dari saksi mata yang terbangun dari tidur melihat rumah tetangganya ada nyala api dan sudah membesar.

"Api sudah membesar yang diduga api tersebut dari nyala lilin karena sebelum kejadian kondisi lingkungan pasca mati listrik dan dimungkinkan dari api lilin tersebut mengenai bahan yang mudah terbakar lalu api membesar," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)