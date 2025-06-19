Kebakaran Sejumlah Rumah di Tebet Menewaskan Satu Orang

Kebakaran Sejumlah Rumah di Tebet Menewaskan Satu Orang (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Kebakaran yang melanda sejumlah rumah di Jalan J, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025) dini hari, sekira pukul 02.02 WIB, menewaskan satu orang.

"Ada satu orang meninggal dunia, untuk data valid (jumlah rumah yang terbakar) kita juga sedang menunggu," ucap Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta saat dikonfirmasi.

Adapun pemadaman telah dinyatakan selesai sejak pukul 04.30 WIB. "Objek rumah tinggal, pemadaman selesai," ucapnya.

Puluhan unit pemadam kebakaran dan personil dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Kebakaran diduga akibat lilin yang menyambar bahan mudah terbakar setelah mati listrik.

"Pengerahan 20 unit dan 73 personil. Diduga dari nyala lilin karena sebelum kejadian kondisi lingkungan pasca mati listrik," tambahnya.

Lebih lanjut, kronologi berawal dari saksi mata yang terbangun dari tidur melihat rumah tetangganya ada nyala api dan sudah membesar.

"Api sudah membesar yang diduga api tersebut dari nyala lilin karena sebelum kejadian kondisi lingkungan pasca mati listrik dan dimungkinkan dari api lilin tersebut mengenai bahan yang mudah terbakar lalu api membesar," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)