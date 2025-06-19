Update Kebakaran di Tebet: Satu Orang Meninggal, 7 Rumah Terbakar dan 30 Warga Ngungsi

Update Kebakaran di Tebet: Satu Orang Meninggal, 7 Rumah Terbakar dan 30 Warga Ngungsi (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan J RT 6/RW 10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025) dini hari diduga dari api lilin saat mati lampu di wilayah tersebut. Setidaknya tujuh rumah tinggal milik warga terdampak kebakaran yang juga merenggut nyawa wanita muda berinisial APW (25).

"Dugaan penyebab api lilin, objek terdampak 7 rumah tinggal (11 KK/30 jiwa). Satu korban meninggal dunia dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat," ucap Kapusdatin BPBD DKI, M Yohan saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).

"30 jiwa mengungsi ke Aula Mushola Mujahidin," tambahnya.

Pemadaman telah dinyatakan selesai pukul 04.30 WIB dengan mengerahkan 20 unit pemadam kebakaran dan 73 personil. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta akibat peristiwa kebakaran tersebut.

"Estimasi kerugian Rp281.200.000," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah rumah tinggal di Jalan J, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dilahap si jago merah pada Kamis (19/6/2025) dini hari sekitar pukul 02.02 WIB. Pemadaman dinyatakan selesai pukul 04.30 WIB.

"Objek rumah tinggal, pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.