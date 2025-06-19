Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Driver Ojol di Cengkareng Terima Order Kirim Biskuit, Ternyata Berisi Sabu

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |12:38 WIB
Driver Ojol di Cengkareng Terima Order Kirim Biskuit, Ternyata Berisi Sabu
Narkoba jenis sabu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online berinisial F mendapat order kirim paket narkoba jenis sabu dari daerah Cengkareng, Jakarta Barat untuk diantarkan ke Serpong, Tangerang Banten, pada Rabu 18 Juni 2025.

Menurut F, dirinya menerima order dari seseorang berinisial E dengan paket yang berbalut kardus di Jalan Sahabat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat dalam perjalanan, ia merasa curiga paket yang dibawa adalah narkoba.

"Saya curiga terus telepon teman, akhirnya sama teman diarahin untuk menepi dan telepon Polsek Cengkareng buat sama-sama buka," ujar F, Kamis (19/6/2025).

Tak lama kemudian, temannya datang dan beberapa anggota kepolisian pun tiba di tempat ia menepi di daerah Cengkareng. Ketika dibuka, di dalam bungkus biskuit ada dua klip sabu dengan berat kurang lebih satu gram.

"Terus saya sempat diteleponin terus sama penerimanya, saya alasan ban bocor sehingga telat antar," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
