MEGAPOLITAN

Pria Beristri di Jaksel Nekat Ngintip hingga Rekam Tetangga Mandi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |13:30 WIB
Pria nekat intip dan rekam tetangga mandi (foto: freepik)
JAKARTA - Seorang pria berinisial RF (28) ditangkap karena mengintip tetangganya yang sedang mandi, di sebuah kosan daerah Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Aksi pengintipan itu pun viral di media sosial.

"Pelaku kepergok mengintip tetangganya yang sedang mandi," ujar Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, pelaku sudah punya anak dan istri itu mengintip tetangganya dari lubang udara kamar mandi.

"Pelaku mengintip dan merekam menggunakan handphone miliknya," tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini, pelaku telah diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut. Pelaku juga sudah dilakukan penahanan oleh polisi.

"Motif terduga pelaku karena tergoda dengan bentuk tubuh korban, yang membuat terduga pelaku nafsu," sambungnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
