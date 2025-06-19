Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi

BOGOR - Pemuda berinisial HD (20) hilang diduga hanyut di Kali Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bogor M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 18 Juni 2025. Diketahui, HD setiap pagi mencangkul sawah di pinggiran kali.

"Biasanya tidak pernah lama, langsung pulang," kata Adam, Kamis (19/6/2025).

Namun, HD tidak kunjung pulang sampai siang hari. Pihak keluarga sudah mencari di sekitaran sungai, namun hanya menemukan sandalnya saja.

"Tidak ada saksi yang melihat korban," ujarnya.

Mendapat laporan tersebut, Tim SAR gabungan mendatangi lokasi dan melakukan pencarian. "Yang bersangkutan belum ditemukan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )