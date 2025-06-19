Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |14:20 WIB
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Tim SAR gabungan lakukan pencarian pemuda hanyut di Kali Cileungsi (Foto: Ist/Putra R)
BOGOR - Pemuda berinisial HD (20) hilang diduga hanyut di Kali Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bogor M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 18 Juni 2025. Diketahui, HD setiap pagi mencangkul sawah di pinggiran kali.

"Biasanya tidak pernah lama, langsung pulang," kata Adam, Kamis (19/6/2025).

Namun, HD tidak kunjung pulang sampai siang hari. Pihak keluarga sudah mencari di sekitaran sungai, namun hanya menemukan sandalnya saja.

"Tidak ada saksi yang melihat korban," ujarnya.

Mendapat laporan tersebut, Tim SAR gabungan mendatangi lokasi dan melakukan pencarian. "Yang bersangkutan belum ditemukan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
