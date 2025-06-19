Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |14:41 WIB
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
Pemotor dibacok di Radio Dalam, Jaksel (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pengendara motor dibacok secara membabi buta di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terekam kamera pengawas atau CCTV.

Pembacokan berawal saat pengendara motor berboncengan melintas di kawasan Radio Dalam. Di belakangnya, terdapat pelaku yang juga saling berboncengan menenteng senjata tajam.

Korban tampak tengah dikejar pelaku hingga akhirnya menabrak pembatas dan terjatuh. Di situ, pelaku berhenti dan langsung membacok korban.

Lantaran panik, korban pun lari meninggalkan motor bersama rekannya. Saat ini, polisi tengah menelusuri peristiwa itu karena belum ada laporan dari korban.

"Laporan polisi belum kita terima, tapi tetap masih kita telusuri, kita juga sedang mengecek laporan polisinya apakah di polsek atau di polres," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, Kamis (19/6/2025).

 

Topik Artikel :
pemotor dibacok viral Pembacokan
Telusuri berita news lainnya
