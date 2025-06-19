Kasus Kebakaran di Tebet Tewaskan 1 Orang, Polisi Periksa 3 Saksi

JAKARTA - Polisi tengah mendalami insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan hingga membuat satu warga meninggal dunia. Dalam kasus ini, 3 orang saksi sudah diperiksa polisi.

"Terutama dari ketua lingkungan, kemudian dari pihak keluarga korban, juga dari tetangga," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada wartawan, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, polisi bakal memeriksa saksi lainnya yang mengetahui, melihat, dan mendengar tentang peristiwa kebakaran yang terjadi itu. Namun, dia belum memastikan apakah pihak PLN bakal diperiksa juga mengingat kebakaran itu terjadi saat listrik tengah padam di kawasan itu.

Sedangkan, pihak PLN tak memberikan pemberitahuan tentang pemadaman listrik pada warga di wilayah tersebut. Selain itu, akibat kebakaran tersebut, 1 orang warga meninggal dunia.

"Sementara masih proses penyelidikan ya, nanti perkembangannya akan disampaikan," pungkasnya.



(Awaludin)