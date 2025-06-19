Detik-Detik Wanita Cantik Tewas Akibat Kebakaran di Tebet, Sempat Teriak Minta Tolong!

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan J RT 6/RW 10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025). Peristiwa tersebut menyebabkan satu wanita muda berinisial APW (25) tewas.

Setidaknya tujuh rumah tinggal milik warga terdampak musibah. Kebakaran diduga akibat lilin di rumah warga saat mati lampu di wilayah tersebut.

Seorang saksi mata, Sulaiman mengatakan, korban sempat teriak meminta tolong, tetapi api kondisi sudah membesar. Korban berada di lantai dua bangunan semi permanen.

"Ada budenya, karena api sudah besar tidak bisa menyelamatkan diri teriak teriak sudah tidak ada komunikasi lagi api sudah membesar. Posisinya di lantai atas tertidur," ujar Sulaiman saat ditemui di lokasi kejadian.

Sulaiman menjelaskan, wilayah tersebut sempat mati lampu, dan salah satu warga menggunakan lilin namun, terjatuh dan terjadi perambatan dengan cepat ditambah ada motor yang terbakar.

"Iya benar, iya (diduga dari lilin) dari satu rumah ini. Karena kondisi api sudah membesar dan motor meledak itu dia sempat teriak mau turun sudah tidak bisa karena asap dan api sudah tinggi. Lilinnya di lantai dasar," jelasnya.