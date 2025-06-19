Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Berharap Pagelaran Formula E di Jakarta Berlangsung Meriah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |17:29 WIB
Pramono Berharap Pagelaran Formula E di Jakarta Berlangsung Meriah
Gubernur DKI Jakarta Pramono bagikan tiket menonton Formula E secara gratis kepada pelajar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku belum memikirkan rencana perpanjangan gelaran ajang balap mobil berbasis listrik Jakarta E-Prix, atau Formula E Jakarta yang akan berakhir pada tahun ini. 

Ia berharap gelaran balap Formula E di Jakarta Internasional E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu 21 Juni 2025, berjalan dengan lancar dan meriah. 

"Yang penting besok hari Sabtu berjalan dengan baik, meriah, dan masyarakat bisa menyaksikan dengan baik," ujar Pramono di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Pramono juga turut membagikan tiket menonton Formula E secara gratis bagi 3.400 pelajar berprestasi dan 200 pendamping. Adapun proses penyerahan tiket secara simbolis kepada pelajar dari 116 SMAN dan 60 SMK Negeri dilakukan di Balairung Balai Kota Jakarta, Kamis (19/6).

"Tadi kebetulan saya juga habis membagi kepada para siswa yang ada di Jakarta, jadi mikirnya besok Sabtu aja, jangan mikir kemudian," pungkasnya.

(Awaludin)

      
