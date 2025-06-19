Catat! Pramono Bakal Buka Rute Transjabodetabek Bekasi-Dukuh Atas Lewat Tol Becakayu

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, akan membuka rute Transjabodetabek Bekasi-Dukuh Atas melalui Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dalam waktu dekat.

"Yang segera dibuka, kebetulan ada Kepala Dinas Perhubungan adalah dari Bekasi ke Dukuh Atas lewat Becakayu," kata Pramono di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo membenarkan akan ada pembukaan rute baru Transjabodetabek Bekasi-Dukuh Atas via Tol Becakayu.

"Bekasi ke Dukuh Atas via Tol Becakayu," ucap Syafrin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pamer capaian membuka layanan Transjabodetabek ke wilayah penyangga Jakarta seperti Tangerang maupun Bogor dan Depok di Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Selasa (17/6/2025).