INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Kebakaran di Tebet, Polisi: Diduga karena Korsleting Listrik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |18:30 WIB
Kasus Kebakaran di Tebet, Polisi: Diduga karena Korsleting Listrik
Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi hingga kini masih mendalami insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang menewaskan satu orang warga. Sejauh ini, kebakaran itu diduga terjadi karena korsleting listrik.

"Memang diduga dari korsleting listrik ya. Itu belum kita dapatkan informasinya (dugaan karena lilin), yang jelas terjadi karena akibat listrik," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada wartawan, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, guna memastikan penyebab kebakaran tersebut, polisi masih menantikan hasil penelitian Puslabfor Polri. Polisi sudah mengecek lokasi kebakaran tersebut.

"Sementara masih proses penyelidikan ya. Kalau untuk proses berikutnya nanti akan disampaikan," katanya.

Dia menambahkan, akibat kebakaran tersebut, satu orang warga meninggal dunia. Korban terjebak di lantai dua rumahnya saat kebakaran terjadi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
