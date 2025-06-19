Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gubernur Pramono Resmi Buka Jakarta Fair Kemayoran 2025

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |22:10 WIB
Gubernur Pramono Resmi Buka Jakarta Fair Kemayoran 2025
Gubernur Pramono Resmi Buka Jakarta Fair Kemayoran 2025/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka kegiatan tahunan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 di Jakarta Internasional Expo (JiExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025) malam.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim hari ini Kamis (19/6) Jakarta Fair 2025 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka," kata Pramono di lokasi.

Pantauan Okezone di lokasi, acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar,  Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin; Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.

Hadir pula sejumlah Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Wamenkomdigi, Nezar Patria dan Wamenparekraf RI, Ni Luh Puspa.

Pembukaan Jakarta Fair 2025 juga ditandai pemukulan alat musik kenong dan pesta kembang api yang sangat meriah.

Sekadar informasi, Jakarta Fair Kemayoran merupakan pameran multiproduk terbesar, terlengkap, dan terlama di Kawasan Asia Tenggara tersebut bakal menampilkan segudang produk unggulan dari para peserta yang didominasi kalangan UMKM.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191277//ilustrasi-hCWJ_large.jpg
Pramono Batalkan Pesta Kembang Api Tahun Baru di Jakarta, Ajak Warga Berdoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191263//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-H7U5_large.jpg
Belum Ketok UMP 2026, Pramono Janji Siapkan Tiga Insentif untuk Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191249//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-MDe6_large.jpg
Pemprov DKI Gelar Upacara Hari Ibu Ke-97, Seluruh Petugasnya Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191246//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lCFP_large.jpg
Pramono: Hari Ini Pembahasan Terakhir Penetapan UMP DKI Jakarta 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190952//gubernur_pramono_anung-0WZq_large.jpg
Tahun Baru Jakarta Tanpa Kembang Api, Pramono: Cukup Pertunjukan Drone dan Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190951//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-5gMU_large.jpg
Pramono Ungkap Alasan UMP DKI 2026 Dibahas di Luar Balai Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement