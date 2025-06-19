Gubernur Pramono Resmi Buka Jakarta Fair Kemayoran 2025

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka kegiatan tahunan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 di Jakarta Internasional Expo (JiExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025) malam.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim hari ini Kamis (19/6) Jakarta Fair 2025 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka," kata Pramono di lokasi.

Pantauan Okezone di lokasi, acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin; Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.

Hadir pula sejumlah Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Wamenkomdigi, Nezar Patria dan Wamenparekraf RI, Ni Luh Puspa.

Pembukaan Jakarta Fair 2025 juga ditandai pemukulan alat musik kenong dan pesta kembang api yang sangat meriah.

Sekadar informasi, Jakarta Fair Kemayoran merupakan pameran multiproduk terbesar, terlengkap, dan terlama di Kawasan Asia Tenggara tersebut bakal menampilkan segudang produk unggulan dari para peserta yang didominasi kalangan UMKM.