HOME NEWS MEGAPOLITAN

Legislator Perindo: Jakarta Akan Menjadi Kota Global yang Berbudaya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |23:53 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin berkeyakinan Jakarta ke depan akan menjadi Kota Global yang Berbudaya. Jakarta yang menginjak usia ke-498 akan menjadi percontohan bagi wilayah lainnya di Indonesia maupun dunia.

Demikian diutarakan Dina Masyusin saat menghadiri pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025) malam.

"Harapannya DKI Jakarta menjadi Kota Global yang berbudaya, menjadi kota percontohan di Indonesia, kota yang damai dan bahagia warganya," ujarnya.


Dia juga meyakini nilai transaksi gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui pada PRJ 2024 nilai transaksi tercatat Rp7,5 triliun dengan 6,3 juta pengunjung.

"Kami mempunyai keyakinan bahwa di tahun ini Jakarta Fair tahun ini meskipun berkurang 7 hari, akan lebih dahsyat dari tahun tahun sebelumnya," tandasnya.

 

