Duet Hasan Nasbi dan Prasetyo Hadi di Istana Perkuat Pesan Prabowo

JAKARTA- Deputi II Bidang Diseminasi dan Media Informasi Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno, menegaskan, komunikasi Presiden Prabowo Subianto dikonsolidasikan di bawah koordinasi Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi, dengan dukungan langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Noudhy menjelaskan, struktur komunikasi di lingkungan Istana juga telah diperjelas sesuai mandat Peraturan Presiden.

“Menurut Peraturan Presiden, Jubir Presiden itu yang saat ini hanya satu, yaitu Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kemudian beliau selaku pimpinan kantor itu mengangkat Jubir per bidang, namanya Jubir Kantor Komunikasi Presiden. Jadi kita pecah-pecah per bidang supaya sesuai sama keahlian,” ungkap Noudhy saat ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Dia juga menekankan bahwa PCO menjadi pusat kendali agar semua komunikasi tetap dalam satu garis lurus dengan arahan Presiden.

“Nah, di situasi ini variabelnya kan banyak sekali. Ada pimpinan-pimpinan yang berpikir A, ada pimpinan-pimpinan yang berpikir B. Inilah tantangan terbesar seorang pimpinan Kantor Komunikasi Presiden yang juga menurut Peraturan Presidennya merangkap sebagai Koordinator Jubir Presiden,”terangnya.

Noudhy juga mengungkapkan strategi Prabowo Subianto yang kini secara langsung melibatkan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai “corong senior” komunikasi publik, mendampingi Hasan Nasbi.

“Pak Presiden instruksikan supaya Pak Hasan juga bekerja sama dengan jubir-jubir Presiden, Pak Mensesneg sebagai pimpinan paling senior di lingkungan Istana juga ikut dalam membantu komunikasi,” ujarnya.