HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Bentangkan Poster Kritikan ke Gibran, Wali Kota Blitar: Saya Malu dan Kecewa Sekali!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |02:05 WIB
JAKARTA -  Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyayangkan aksi mahasiswa membentangkan poster kritikan ke arah rombongan mobil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Blitar, Jawa Timur. Pasalnya, aksi ini dilakukan kepada tamu undangan sekelas Wakil Presiden.

“Jadi semestinya kita menghargai tamu yang datang siapapun itu, dan kami sangat menyayangkan ya atas sikap adik-adik ini,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Mas Ibin -- panggilan akrabnya -- mengatakan, kedatangan Wapres Gibran bertujuan membantu UMKM seperti perajin gendang yang sudah dibawakan sejumlah mesin tempo hari. Selain itu juga membantu fasilitas kesehatan rumah sakit, serta membantu membuka peluang pasar ekspor hasil UMKM.

"Jadi harapan besarnya kita dibantu memajukan Kota Blitar dengan nilai investasi ratusan miliar, tetapi adik-adik kita menyambut tamu negara dengan seperti itu. Sekali lagi saya menyayangkan hal itu,” imbuhnya.

Ibin berharap jika penyampaian kritik bisa lebih elegan, tidak dengan cara membentangkan poster yang akhirnya dihalau pasukan pengamanan.

Setelah kejadian itu, sejumlah mahasiswa yang sempat dihalau Paspampres, akhirnya diajak ke rumah makan Bu Mamik dan diminta menyampaikan aspirasi mereka.

“Jadi kemarin adek-adek itu akhirnya aspirasinya diterima di rumah makan itu, diajak ngobrol dan dijamu dengan baik. Jadi tidak ada isu-isu terjadi apa-apa dengan mereka,”ujarnya.

“Jika kita mengundang tamu negara disambut seperti itu, saya sebagai wali kota mestinya tidak mengundang ya. Saya malu dan kecewa sekali,” tutup Ibin.

Sementara itu, Polres Blitar Kota menampik kabar penangkapan tiga anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar saat kunjungan Wapres Gibran.

 

