HOME NEWS NASIONAL

Sosok Sentot Anak Muda Panglima Perang Jawa Andalan Pangeran Diponegoro

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |05:31 WIB
Sosok Sentot Anak Muda Panglima Perang Jawa Andalan Pangeran Diponegoro
Sentot, Panglima Perang Jawa (Foto: Ist)
A
A
A

PERANG Jawa menjadikan pasukan Pangeran Diponegoro mengerahkan seluruh kemampuan. Sejumlah tokoh ahli strategi diandalkan Pangeran Diponegoro guna memerangi Belanda. Salah satunya Sentot, anak muda yang memimpin ratusan pasukan Pangeran Diponegoro di Perang Jawa. 

Sentot merupakan panglima tentara dengan usia masih remaja. Ia bersama satu bangsawan muda yang butuh huruf bergelar Ali Basah (Yang Mulia Pasha) Abdul Mustopo Prawirodirjo, yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro di Selarong saat masih berusia 17 tahun. 

Lantaran kecerdasan dan keberaniannya dalam bertempur, nama Sentot pun harum. Apalagi, anak muda putra dari Raden Ronggo Prawirodirjp III dari selirnya asal Madiun itu jadi tokoh penting di Perang Jawa.

 

Sosok Sentot digambarkan sebagai anak muda yang brilian, pemberani, dan berapi-api di segala hal. Dikutip dari buku "Takdir : Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855" dari Peter Carey, pada penghujung 1828, saat Sentot memasuki usia 20 tahun, sudah tampil sebagai panglima militer dan ahli strategi yang terkenal. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
