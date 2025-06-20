Putin: Indonesia Adalah Mitra Kunci Rusia di Kawasan Asia Pasifik

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Indonesia merupakan mitra kunci di kawasan Asia Pasifik. Hal ini disampaikan Putin saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Rusia, Kamis (19/6/2025).

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia ialah mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik, hubungan bilateral antara dua negara kita berkembang secara tradisional berdasarkan pada prinsip kepercayaan dan persahabatan," kata Putin.

Dalam pertemuan itu, Putin mengaku membahas sejumlah isu global. Negaranya menyambut baik kehadiran Indonesia di BRICS dan menyampaikan harapan terhadap kontribusi besar Indonesia dalam organisasi tersebut.

"Sejak Januari, Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di arena Internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangan besar, sumbangan tambahan, berkegiatan BRICS dan mekanisme kerjasamanya," katanya.

Ia mengaku dalam pertemuan itu juga melahirkan penandatanganan kerja sama antara Indonesia dan Rusia. "Kita menandatangani sejumlah dokumen dan perjanjian kerja sama. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ialah salah satu mitra perdagangan Rusia yang utama di kawasan Asia Tenggara," tuturnya.

Menurut Putin, pada tahun lalu forum perdagangan antara dua negara ini mencapai 4,3 miliar dolar Amerika. “Selama empat bulan tahun ini volume perdagangan naik 40 persen,” ujarnya.