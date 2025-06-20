75 Tahun Indonesia-Rusia, Prabowo dan Putin Kolaborasi untuk Perdamaian Dunia

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kesamaan pandangan kedua negara dalam menyikapi berbagai isu global dan regional. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers bersama usai pertemuan resmi yang digelar di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis (19/6/2025).

Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia dan Rusia memiliki prinsip yang sejalan dalam urusan internasional, salah satunya dalam hal penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

“Bidang internasional, sebagaimana tadi disampaikan Presiden Putin, Indonesia dan Rusia memiliki banyak sekali pandangan yang sama. Kami menghormati kedaulatan setiap negara, kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai, dan kami selalu ingin mengutamakan kolaborasi daripada konflik,” ujar Presiden Prabowo.

Senada, Presiden Putin menggarisbawahi kedua negara tidak hanya berbagi pandangan, tetapi juga menjalin koordinasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kita mencatat bahwa posisi Rusia dan Indonesia terhadap kebanyakan isu global dan regional sangat mirip atau hampir sama. Kedua negara kami membela prinsip kedaulatan di area internasional, bersatu dalam mendukung perkembangan damai di kawasan Asia Pasifik. Kami melakukan koordinasi di PBB dan platform lainnya,” ujar Presiden Putin.

Kesamaan posisi tersebut menjadi fondasi kuat bagi hubungan strategis Indonesia dan Rusia, yang pada tahun ini genap memasuki 75 tahun hubungan diplomatik. Kedua pemimpin menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam diplomasi global yang mengedepankan perdamaian dan keseimbangan kekuatan.

