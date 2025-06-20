Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mangkir Panggilan KPK, ke Mana Deputi Gubernur BI ?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |08:59 WIB
Mangkir Panggilan KPK, ke Mana Deputi Gubernur BI ?
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Fillianingsih Hendarta, pada Kamis 19 Juni 2025. Namun, hingga waktu yang ditentukan, yang bersangkutan tak memenuhi panggilan tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan alasan ketidakhadiran Fillianingsih karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. "Saksi berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar negeri," ujar Budi, Kamis (19/6/2025).

Tak hanya Fillianingsih, dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR BI, KPK juga memanggil Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam dan Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran OJK, Dolfie Othniel Frederic Palit. Namun, kedua saksi juga berhalangan hadir karena memiliki kegiatan di luar negeri.

KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Namun, kapan waktu pemanggilan ulang akan dilakukan belum disampaikan KPK.

"Ya, tentunya KPK akan menjadwalkan ulang karena keterangan-keterangan dari saksi yang dijadwalkan hari ini tentu dibutuhkan penyidik untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi yang diperiksa sebelumnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072/ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162310/kpk-F5ne_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dirjen Kemenkes Terkait Proyek RSUD, Sita Sejumlah Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161290/korupsi-xOHU_large.jpg
Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Kimia Farma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159156/dpr-6F7e_large.jpg
Soal Kasus Beras Subsidi, DPR: Kejagung Jangan Ragu, Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151148/korupsi-Hjco_large.jpg
Korupsi Proyek Jalan, Kadis PUPR Sumut Dapat Jatah Rp8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151113/kpk-zv3e_large.jpg
Bongkar Korupsi Proyek Jalan, KPK Buka Peluang Panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement