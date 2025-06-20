Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Ungkap Ada 7.000 Titik Batas Wilayah Berpotensi Sengketa 

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |10:21 WIB
DPR Ungkap Ada 7.000 Titik Batas Wilayah Berpotensi Sengketa 
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyebut ada 7.000 titik yang berpotensi terjadi sengketa mengenai batas wilayah. Isu batas wilayah ini mencuat usai polemik empat pulau Aceh.

"Potensi polemik atau sengketa tapal batas wilayah itu berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri ada lebih kurang 7.000 titik," kata Rifqi dikutip Jumat (20/6/2025).

Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan tata ruang pun menawarkan agar segera menarik proses penetapan tapal batas itu pada level undang-undang.

"Kami bersedia jika politik hukum nasional mengarah ke arah situ untuk segera melakukan revisi terhadap 545 undang-undang yang menjadi dasar pembentukan provinsi kabupaten kota di Indonesia," ujarnya.

Sehingga dalam undang-undang tersebut disertakan kejelasan koordinat tapal batas wilayah masing-masing. Namun, sebelum kejelasan tapal batas wilayah masing-masing ditetapkan di undang-undang, seluruh pihak termasuk para kepala daerah yang berbatasan wilayahnya, harus menuangkan nota kesepakatan sebagaimana pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi agar tidak terjadi potensi konflik.

 

Halaman:
1 2
      
