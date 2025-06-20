Bahas Isu Global, Prabowo-Putin Sepakat Hormati Kedaulatan Setiap Negara

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas sejumlah isu global pada saat pertemuan di St. Petersburg, Rusia, Kamis 19 Juni 2025. Kedua kepala negara sepakat untuk menghormati kedaulatan setiap negara.

Sebagai tuan rumah, Putin terlebih dulu memberikan pernyataan tentang pertemuan tertutup yang digelar dengan Prabowo. Dia pun menyatakan posisi Rusia sama dengan Indonesia yakni membela prinsip kedaulatan.

“Tentu saja hari ini kami membahas isu-isu paling utama di agenda global. Kita mencatat bahwa posisi Indonesia dan Rusia terhadap isu kebanyakan isu global dan regional sangat mirip atau hampir sama,” kata Putin.

Putin kembali menegaskan Rusia maupun Indonesia berada di posisi yang sama menjaga perdamaian dunia di kawasan Asia Pasifik, di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).