Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahas Isu Global, Prabowo-Putin Sepakat Hormati Kedaulatan Setiap Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |12:30 WIB
Bahas Isu Global, Prabowo-Putin Sepakat Hormati Kedaulatan Setiap Negara
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Dok Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas sejumlah isu global pada saat pertemuan di St. Petersburg, Rusia, Kamis 19 Juni 2025. Kedua kepala negara sepakat untuk menghormati kedaulatan setiap negara.

Sebagai tuan rumah, Putin terlebih dulu memberikan pernyataan tentang pertemuan tertutup yang digelar dengan Prabowo. Dia pun menyatakan posisi Rusia sama dengan Indonesia yakni membela prinsip kedaulatan.

“Tentu saja hari ini kami membahas isu-isu paling utama di agenda global. Kita mencatat bahwa posisi Indonesia dan Rusia terhadap isu kebanyakan isu global dan regional sangat mirip atau hampir sama,” kata Putin.

Putin kembali menegaskan Rusia maupun Indonesia berada di posisi yang sama menjaga perdamaian dunia di kawasan Asia Pasifik, di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590/prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355/prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement