Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik KSAU, Minggit Tribowo Resmi Jabat Pangkoopsudnas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |14:44 WIB
Dilantik KSAU, Minggit Tribowo Resmi Jabat Pangkoopsudnas
Minggit Tribowo resmi jabat Pangkoopsudnas (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Mohamad Tonny Harjono melantik Marsekal Muda (Marsda) Minggit Tribowo sebagai Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas). Upacara pelantikan dilakukan di Lapangan Koopsudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Minggit mengucapkan sumpah jabatannya sebelum disematkan tanda jabatan dan tongkat pataka. Tonny Harjono dalam sambutannya menyampaikan, pergantian jabatan tidak hanya bermakna untuk meregenerasi kepemimpinan. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya berkelanjutan dalam membangun organisasi yang semakin solid dan tangguh.

“Saya menyampaikan selamat atas penunjukan ini, yang merupakan bentuk kepercayaan dari pimpinan TNI atas capaian kinerja, profesionalisme, serta loyalitas yang telah ditunjukkan oleh Marsekal dalam berbagai penugasan sebelumnya,” kata Tonny, Jumat (20/6/2025). 


Tonny menyinggung Koopsudnas sebagai tulang punggung TNI Angkatan Udara dalam menjaga kesiapan operasional matra udara serta memainkan peran strategis. Tonny juga meyakini struktur ini semakin optimal di bawah kepemimpinan Minggit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pangkoopsudnas KSAU TNI AU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186237/tni_au-T3v8_large.jpg
Ribuan Pasukan Elite TNI AU Kopasgat Akan Diterjunkan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186234/tni_au-y1bw_large.jpg
Viral Kabar Pesawat Asing Mendarat di Bandara IMIP, Jenderal Penerbang Tempur TNI AU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060/pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038/viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032/pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016/pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement