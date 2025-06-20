Dilantik KSAU, Minggit Tribowo Resmi Jabat Pangkoopsudnas

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Mohamad Tonny Harjono melantik Marsekal Muda (Marsda) Minggit Tribowo sebagai Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas). Upacara pelantikan dilakukan di Lapangan Koopsudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Minggit mengucapkan sumpah jabatannya sebelum disematkan tanda jabatan dan tongkat pataka. Tonny Harjono dalam sambutannya menyampaikan, pergantian jabatan tidak hanya bermakna untuk meregenerasi kepemimpinan. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya berkelanjutan dalam membangun organisasi yang semakin solid dan tangguh.

“Saya menyampaikan selamat atas penunjukan ini, yang merupakan bentuk kepercayaan dari pimpinan TNI atas capaian kinerja, profesionalisme, serta loyalitas yang telah ditunjukkan oleh Marsekal dalam berbagai penugasan sebelumnya,” kata Tonny, Jumat (20/6/2025).



Tonny menyinggung Koopsudnas sebagai tulang punggung TNI Angkatan Udara dalam menjaga kesiapan operasional matra udara serta memainkan peran strategis. Tonny juga meyakini struktur ini semakin optimal di bawah kepemimpinan Minggit.