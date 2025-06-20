Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Agus Jabo Tutup Retret Kepala Sekolah Rakyat di Markas Resimen Arhanud 1 Faletehan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |15:06 WIB
Wamen Agus Jabo Tutup Retret Kepala Sekolah Rakyat di Markas Resimen Arhanud 1 Faletehan
Wamen Agus Jabo Tutup Retret Kepala Sekolah Rakyat di Markas Resimen Arhanud 1 Faletehan/Okezone
JAKARTA-Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menutup kegiatan Retret Kepala Sekolah Rakyat di Markas Resimen Arhanud 1/Faletehan, Bintaro, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025). Sebanyak 52 Calon Kepsek Rakyat pun diberikan pendidikan karakter dan disiplin.

"Saya mewakili bapak Menteri Sosial pada hari ini melakukan penutupan acara Retret Kepala Sekolah yang dilaksanakan sejak tanggal 16-20 Juni,"ujar Wamensos Agus pada wartawan, Jumat (20/6/2025).

"Adapun materi-materi yang diberikan ke calon Kepala Sekolah tentang Sekolah Rakyat, kedua Karakter, dan ketiga kedisiplinan,"sambungnya.

Dijelaskannya, Retret Kepala Sekolah dilakukan di dua tempat, pertama di Balai Diklat Kemensos dan kedua di Kompleks Resimen Arhanud 1/Faletehan.

Agus menyampaikan terima kasihnya pada Komandan Resimen Arhanud 1/Faletehan, Koloner Arh Tamaji yang telah berkolaborasi dengan Kemensos dalam melakukan kegiatan tersebut, begitu juga dengan Kemendikdasmen, dan BKN yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelatihan selama 5 hari itu.

 

