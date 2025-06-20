Cecep Teman Kuliah: Hasto Tolak Tawaran Jokowi Jadi Menteri Dua Kali

JAKARTA - Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Hasto pernah menolak tawaran untuk menjabat sebagai menteri di Kabinet Jokowi sebanyak dua kali.

Kesaksian yang diberikan Cecep bermula saat Ronny Talapessy selaku Kuasa Hukum Hasto mempertanyakan apakah Hasto pernah ditawari sebagai pejabat dalam suatu pemerintah.

"Saudara saksi, pernah ngga saudara Hasto menyampaikan ingin menjadi menteri atau ingin menjadi pejabat atau tidak dan alasannya kenapa tidak mau menjadi pejabat negara?" tanya Ronny di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).

"Sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg dan 2019 ditawari Menkominfo," ungkap dia.

Menurut Cecep, Hasto saat itu lebih memilih untuk menjadi pengurus partai yang dinilai Hasto memiliki kehormatan setingkat dengan pejabat negara.

"Tapi tidak diterima, pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai," kata Cecep.