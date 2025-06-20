Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Curhat ke Teman Kuliah Namanya Sering Dicatut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |16:52 WIB
Hasto Curhat ke Teman Kuliah Namanya Sering Dicatut
Hasto Curhat ke Teman Kuliah Namanya Sering Dicatut/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menghadirkan teman kuliahnya, Cecep Hidayat sebagai saksi meringankan dalam perkara dugaan korupsi dan perintangan penyidikan, Jumat (20/6/2025).

Cecep mengaku kerap mendapatkan curhatan dari Hasto. Salah satu keluhan yang didapatinya misalnya berkaitan dengan pencatutan nama Hasto.

"Pak Hasto pernah ngeluh juga ada yang make-make ini nih apa namanya, menggunakan nama saya. Mungkin karena gini, ini kan orang yang nggak tegaan juga ya, Pak Hasto mungkin nggak tegaan ya atau juga beliaunya juga, apa ya," kata Cecep dalam kesaksiannya.

Namun Cecep mengaku Hasto tak bercerita rinci mengenai pencatutan nama itu. Cecep sendiri menyebut dirinya sungkan untuk bertanya lebih jauh terkait keluhan Hasto.

"Pokoknya kayak gak enak lah, jadi pernah ngeluh juga tuh, digunakan namanya. Tapi kan saya nggak mau saya terlalu jauh nanya-nanya lebih lanjut ya," sambung Cecep.

 

Halaman:
1 2
      
