Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Bhayangkara 2025, Muhammadiyah Harap Polri Jaga Jati Diri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |17:25 WIB
Hari Bhayangkara 2025, Muhammadiyah Harap Polri Jaga Jati Diri
Hari Bhayangkara 2025, Muhammadiyah Harap Polri Jaga Jati Diri (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan harapannya kepada Polri menjelang HUT ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025. Dia berharap kepolisian di Tanah Air benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik agar tercipta keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. 

Muhammadiyah juga berharap kepolisian bisa menjadi sebagai penegak hukum yang bisa dipercaya serta mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima kepada masyarakat. 

"Kami juga berharap agar kepolisian benar-benar menjaga jati diri dan kepribadiannya," ujar Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (20/6/2025). 

Lebih dalam, dia mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar konsisten dan konsekuen dengan sumpah yang telah mereka ucapkan karena janji mereka itu tidak hanya kepada manusia tetapi juga janji kepada Tuhan. 

"Jika janji tersebut dilanggar maka akan mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat," ungkapnya. 

Lebih jauh Anwar Abbas berharap, di usianya yang ke-79 tahun, citra polisi di negeri ini akan semakin baik sehingga kehadirannya  benar-benar dapat dirasakan masyarakat luas.

"Jika perubahan itu dilakukan kami yakin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
HUT Polri Muhammadiyah Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190024/polri-K59Z_large.jpg
Pengamat Intelijen Sebut Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement