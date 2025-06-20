Hari Bhayangkara 2025, Muhammadiyah Harap Polri Jaga Jati Diri

JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan harapannya kepada Polri menjelang HUT ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025. Dia berharap kepolisian di Tanah Air benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik agar tercipta keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Muhammadiyah juga berharap kepolisian bisa menjadi sebagai penegak hukum yang bisa dipercaya serta mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Kami juga berharap agar kepolisian benar-benar menjaga jati diri dan kepribadiannya," ujar Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

Lebih dalam, dia mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar konsisten dan konsekuen dengan sumpah yang telah mereka ucapkan karena janji mereka itu tidak hanya kepada manusia tetapi juga janji kepada Tuhan.

"Jika janji tersebut dilanggar maka akan mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat," ungkapnya.

Lebih jauh Anwar Abbas berharap, di usianya yang ke-79 tahun, citra polisi di negeri ini akan semakin baik sehingga kehadirannya benar-benar dapat dirasakan masyarakat luas.

"Jika perubahan itu dilakukan kami yakin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)