INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

115 WNI di Iran Dievakuasi ke Azerbaijan Pakai 4 Bus

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |18:02 WIB
115 WNI di Iran Dievakuasi ke Azerbaijan Pakai 4 Bus
115 WNI di Iran Dievakuasi ke Azerbaijan Pakai 4 Bus (Foto : Reuters)
JAKARTA - Pemerintah RI akan mengevakuasi 115 WNI dari Iran menuju Azerbaijan dengan empat bus. Hal itu setelah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan kesiapan pemulangan 386 WNI dari Iran.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan rencana kontinjensi, termasuk evakuasi darat menuju Baku, Azerbaijan. 

"Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran," kata Budi Gunawan melalui keterangan resminya, Jumat (20/6/2025). 

Menurutnya, Kemenkopolkam terus berkoordinasi dengan Kemlu, TNI, BIN, Kemenko PMK, Kemdagri, dan instansi terkait lainnya, guna menjamin keselamatan WNI di wilayah terdampak.

Pemerintah juga telah menyampaikan nota diplomatik dan membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. 

Ia mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan Perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan.

 

