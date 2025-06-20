Evakuasi WNI di Iran via Jalan Darat Dimulai, Kemlu: Mohon Doanya

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mulai mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran melalui jalan darat. Menurut data Kemlu, total 386 WNI yang saat ini berada di Iran.

Sebelumnya, para WNI terlebih dulu menginap di safe house di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran.

"Proses evakuasi saat ini sedang berjalan via jalan darat. Sebelumnya, para WNI berkumpul dan menginap semalam di safe house KBRI Teheran," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Proses evakuasi dipastikan hanya bisa menggunakan jalur darat. Eskalasi konflik antara Israel dan Iran membuat jalur udara tidak memungkinkan dilalui pesawat.

Judha meminta doa kelancaran proses evakuasi WNI di Iran. Masih adanya eskalasi perang yang diinisiasi Israel.

"Mohon doanya agar lancar dan aman," pinta Judha.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono sebelumnya telah meningkatkan status siaga I di KBRI Teheran. Peningkatan status ini membuat WNI yang berada di wilayah Iran harus dievakuasi.

(Fetra Hariandja)