Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Hasto, Ahli Pidana Nilai Ahli Bahasa Tak Diperlukan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |18:42 WIB
Sidang Hasto, Ahli Pidana Nilai Ahli Bahasa Tak Diperlukan
Sidang Hasto, Ahli Pidana Nilai Ahli Bahasa Tak Diperlukan (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahli Hukum Pidana, Chairul Huda menyebut ahli bahasa tidaklah diperlukan dalam proses pembuktian terhadap perkara perintangan penyidikan. Chairul menilai seorang ahli bahasa tidak mengerti konteks atas suatu kalimat.

Chairul Huda dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli di sidang dugaan korupsi dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Jumat (20/6/2025).

"Sepengetahuan saya itu (ahli bahasa) hanya menilai tentang teks. Jadi kalau dia bentuknya ujaran lisan, ya ujaran lisan itu yang dinilai dari segi bahasa," ungkap Chairul, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).

Sebaliknya, untuk menjelaskan konteks dalam suatu ujaran atau percakapan diperlukan ahli hukum. Sebab menurutnya seorang ahli hukum bisa menjabarkan bagaimana konteks, hingga sosok siapa yang terlibat dalam sebuah percakapan atau ujaran.

"Tetapi konteks disampaikan dalam keadaan bagaimana? Oleh siapa? Dalam situasi apa? Itu yang menilai adalah ahli hukum," ujar dia.

Karena itu, ahli bahasa sering dihadirkan dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian. Hal ini untuk menilai maksud langsung dari sebuah teks atau ujaran.

"Makanya yang diperlukan ahli bahasa itu dalam tindak pidana yang perbuatannya itu dalam bentuk ujaran," ujar dia.

"Hate speech misalnya, pasal penyebaran kebencian, baru keluar ahli bahasa. Kalau perintangan penyidikan engga ada perlunya ahli bahasa," sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Saksi Ahli KPK Hasto Kristiyanto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191500//gedung_kpk-NbLT_large.jpg
Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191481//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-jvUf_large.jpg
Chat Dihapus dari Ponsel Sitaan, KPK Selidiki Perintah Penghilangan Jejak di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191370//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Q6Cl_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement