HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Dampingi Presiden Prabowo, Beri Hormat ke Vladimir Putin

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |19:17 WIB
Seskab Teddy Dampingi Presiden Prabowo, Beri Hormat ke Vladimir Putin
Seskab Teddy Dampingi Presiden Prabowo, Beri Hormat ke Vladimir Putin (Foto : Tangkapan Layar YouTube/@Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Constantine atau Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia, Kamis 19 Juni 2025. Prabowo tiba di halaman Istana Konstantinovsky sekira pukul 14.00 waktu setempat.

Prabowo turun dari mobil dan langsung berjalan masuk ke dalam Istana. Sementara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan dengan Vladimir Putin.

Prabowo masuk ke dalam ruangan tempat pertemuan dengan Putin dan langsung menjabat tangan Putin. Setelah itu Menlu Sugiono menghampiri Putin untuk bersalaman. Kemudian Seskab Teddy lebih dahulu memberikan sikap hormat ke Putin, lalu berjabat tangan.

Putin lalu mempersilakan Prabowo untuk duduk di kursi yang berada di sebelahnya dan mengucapkan selamat datang.

"Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu Bapak Presiden di St. Petersburg," kata Putin kepada Prabowo, Kamis.

Putin turut menyinggung masuknya Indonesia ke BRICS. Ia berharap Indonesia memberikan sumbangsih besar kepada organisasi tersebut.

"Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini, selamat datang," kata Putin.

 

Halaman:
1 2
      
