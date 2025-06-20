Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Perdagangan Orang, Pemerintah Perkuat Peran Penyuluh Informasi Publik

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |20:49 WIB
Cegah Perdagangan Orang, Pemerintah Perkuat Peran Penyuluh Informasi Publik
Cegah Perdagangan Orang, Pemerintah Perkuat Peran Penyuluh Informasi Publik
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan dan pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  Salah satunya melalui peran Penyuluh Informasi Publik (PIP).

Direktur Siber Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kombes Pol. Raja Sinambela, menyoroti masih maraknya praktik penempatan pekerja migran ilegal dan perdagangan orang.

“Saya mengingatkan pentingnya peran PIP dalam menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan kontekstual terkait proses penempatan dan perlindungan PMI kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Jumat (20/6/2025).

Sinambela melanjutkan, bekerja di luar negeri mempunyai tantangan tersendiri dan tidak semudah bayangan.

“Mari kita bijak melihat, atau yang ingin ke luar negeri, mari kita lihat syaratnya dan bagaimana di luar negeri itu, supaya kita tidak harapan tinggi, tapi setelah kita kerja tidak sesuai harapan. Saya sampaikan ke perusahaan, sampaikan apa pahitnya kerja di luar negeri,”pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Kemitraan dan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Jeni Indarto menekankan pentingnya menyampaikan pesan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan publik.

“Masyarakat kita adalah tipe pesan sentral, jangan berikan informasi yang sekiranya tidak relevan. Kami berharap kepada para PIP, menyampaikan program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan hidup di masyarakat,” tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482//simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444//appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114//wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement