Ketika Prabowo Mengaku Gugup saat Pidato di Forum SPIEF 2025 Rusia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara utama di Forum Ekonomi Internasional The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), di Rusia, pada Jumat (20/6/2025). Dalam perkenalannya Presiden Prabowo mengaku sedikit gugup.

“Saya merasa terhormat diundang dan berbicara di forum ini, Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo mengatakan forum ini merupakan forum yang mempertemukan para pemimpin dari Barat, belahan bumi selatan, belahan timur, dan kawasan Eurasia. Dia pun menegaskan dengan forum ini akan saling menguntungkan di berbagai bidang di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak menentu.

“Indonesia memandang pertemuan puncak ini sebagai kesempatan untuk membangun kepercayaan dan peluang untuk membuat kesepakatan dalam situasi geopolitik yang semakin rumit. Kesepakatan yang dapat menguntungkan kelangsungan hidup dan kesuksesan bersama kita,” ujarnya.

Prabowo pada kesempatan itu pun memperkenalkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik pada 20 Oktober 2024. Dia juga mengaku sedikit gugup karena SPIEF merupakan forum pertama dirinya sebagai pembicara utama usai menjadi Presiden.

“Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 dan ini adalah Forum Internasional pertama saya, jadi saya minta maaf jika saya sedikit gugup,” paparnya.



(Angkasa Yudhistira)