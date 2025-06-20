Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |22:15 WIB
MA Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara!
MA Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara! (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh menjadi 10 tahun penjara terkait kasus gratifikasi dan TPPU. Diketahui sebelumnya, pada tingkat banding, hukuman terhadap Gazalba adalah 12 tahun penjara. 

"Tolak, perbaikan pidana menjadi pidana penjara selama 10 tahun," bunyi amar putusan yang dlihat Jumat (20/6/2025).

Dalam putusan tersebut, Gazalba dikenai denda Rp500 juta subsidair empat bulan kurungan badan. Gazalba juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp500 juta subsidair satu tahun penjara.

Dalam putusan kasasi dengan perkara nomor: 4072 K/PID.SUS/2025 itu, dibacakan pada Kamis 19 Juni 2025 dengan Ketua Majelis, Dwiarso Budi Santiarto, dengan anggota majelis Arizon Mega Jaya dan Yanto. 

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Gazalba dengan pidana penjara 10 tahun dan denda senilai Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan badan. 

Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memperberat hukuman tersebut dengan 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan penjara. 

Pada dua putusan sebelumnya, Gazalba tidak dikenai hukuman tambahan membayar uang pengganti.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MA Mahkamah Agung Gazalba Saleh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185893//vadel_badjideh-GACZ_large.jpg
Vadel Badjideh Malah Tertawa Usai Hukuman Kasus Asusila Diperberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185875//vadel_badjideh-uJPd_large.jpg
Vadel Badjideh Resmi Ajukan Kasasi Usai Hukuman Kasus Asusila Anak Diperberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659//zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573//zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182642//dwiarso_budi_resmi_jadi_wakil_ma_bidang_non_yudisial-Evwf_large.jpg
Dwiarso Budi Resmi Jadi Wakil MA Bidang Non Yudisial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734//korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement