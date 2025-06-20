Prabowo: Rusia dan China Tak Pernah Memiliki Standar Ganda

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Rusia dan China tidak pernah memiliki standar ganda. Bahkan, dia mengeklaim banyak negara dari bagian bumi selatan sependapat dengannya mengenai hal ini.

“Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan Rusia dan juga kepemimpinan China. Saya kira banyak dari belahan bumi selatan akan setuju dengan saya, Rusia dan China tidak pernah memiliki standar ganda,” kata Prabowo dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia, Jumat (20/6/2025).

Prabowo menyebut Rusia dan China selalu membela pihak yang tertindas. Bahkan, kedua negara ini juga selalu mendukung keadilan ke seluruh negara. Langkah ini pun dianggap Prabowo seirama dengan perkembangan dunia yang multipolar. Sebab, dunia unipolar dan dunia sentralistis sudah berlalu.

“Jadi saya sampaikan ini dari hati saya. Oleh karena itu, Indonesia ingin menjadi mitra yang baik dan mitra yang kuat,” ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menegaskan bahwa Indonesia akan konsisten berada di jalur non-blok sesuai prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

“Indonesia memilih jalur non-blok dan ingin menjadi teman bagi semua negara: “Seribu teman, masih kurang. Satu musuh sudah terlalu banyak.” Hanya melalui persahabatan dan kolaborasi, kita bisa mencapai kemakmuran,” kata Prabowo.