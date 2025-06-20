Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Rusia dan China Tak Pernah Memiliki Standar Ganda

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |23:02 WIB
Prabowo: Rusia dan China Tak Pernah Memiliki Standar Ganda
Prabowo: Rusia dan China Tak Pernah Memiliki Standar Ganda (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Rusia dan China tidak pernah memiliki standar ganda. Bahkan, dia mengeklaim banyak negara dari bagian bumi selatan sependapat dengannya mengenai hal ini.

“Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan Rusia dan juga kepemimpinan China. Saya kira banyak dari belahan bumi selatan akan setuju dengan saya, Rusia dan China tidak pernah memiliki standar ganda,” kata Prabowo dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia, Jumat (20/6/2025).

Prabowo menyebut Rusia dan China selalu membela pihak yang tertindas. Bahkan, kedua negara ini juga selalu mendukung keadilan ke seluruh negara. Langkah ini pun dianggap Prabowo seirama dengan perkembangan dunia yang multipolar. Sebab, dunia unipolar dan dunia sentralistis sudah berlalu.

“Jadi saya sampaikan ini dari hati saya. Oleh karena itu, Indonesia ingin menjadi mitra yang baik dan mitra yang kuat,” ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menegaskan bahwa Indonesia akan konsisten berada di jalur non-blok sesuai prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. 

“Indonesia memilih jalur non-blok dan ingin menjadi teman bagi semua negara: “Seribu teman, masih kurang. Satu musuh sudah terlalu banyak.” Hanya melalui persahabatan dan kolaborasi, kita bisa mencapai kemakmuran,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590/prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355/prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement