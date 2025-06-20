Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Jaklingko Ugal-ugalan, Kadishub DKI: Kami Langsung Tindak!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |08:01 WIB
Sopir Jaklingko Ugal-ugalan, Kadishub DKI: Kami Langsung Tindak!
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, bakal menindak tegas sopir Jaklingko yang ugal-ugalan saat membawa penumpang. Bahkan, bukan hanya sopir, operatornya juga bakal ditindak.

“Tentu bagi pengemudi Jaklingko Mikrotrans yang ugal-ugalan, kami langsung memberikan tindakan. Tindakannya, selain kepada pramudi yang bersangkutan, juga kepada operator yang bersangkutan,” kata Syafrin di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Syafrin mengaku saat menerima informasi dari media sosial tentang kelakuan sopir Jaklingko, pihaknya akan langsung mengambil tindakan. Sebab, dalam standar layanan minimal ada bentuk pengawasan.

“Contohnya, begitu saya menerima informasi melalui media sosial, tentu langsung saya lakukan tindakan. Karena memang standar pelayanan minimal itu menjadi salah satu tugas yang diawasi oleh Dinas Perhubungan untuk layanan angkutan umum massal Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Transjakarta menertibkan sopir Jaklingko yang ugal-ugalan saat membawa penumpang di Jakarta. Bahkan, ia tidak segan memberhentikan sopir Jaklingko tersebut.

“Mengenai (sopir Jaklingko) ugal-ugalan, saya juga mendapatkan laporan mengenai hal tersebut. Tentunya yang ugal-ugalan harus ditertibkan. Kalau nggak bisa ditertibkan, ya saya akan minta untuk diberhentikan,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.

Pramono juga menyampaikan akan melakukan penambahan unit Jaklingko di Jakarta guna memangkas waktu tunggu. “Jadi, untuk Jaklingko, kemarin kan keluhannya menunggunya terlalu lama. Memang sekarang sudah mulai dilakukan penambahan unit, jadi menunggunya sekarang tidak terlalu lama,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
