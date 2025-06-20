Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |13:00 WIB
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tim SAR gabungan menemukan pemuda berinisial HD (20), yang hanyut di Kali Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Jumat (20/6/2025).

Kata dia, korban ditemukan kurang lebih 12 kilometer dari titik lokasi awal. Korban langsung dievakuasi petugas dan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Korban akan langsung disemayamkan di TPU terdekat," ungkapnya.

Menurut keterangan keluarga, korban mempunyai penyakit epilepsi. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian secara resmi ditutup.
 
Sebelumnya, HD (20) hilang diduga hanyut di Kali Cileungsi pada Rabu, 18 Juni 2025. Diketahui, korban setiap pagi berkegiatan mencangkul sawah di pinggiran kali. Namun, korban tidak kunjung pulang sampai siang hari dan keluarga sudah mencari di sekitaran kali namun hanya menemukan sandalnya saja.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kali cileungsi mayat Hanyut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/340/3131383/mayat-MAVx_large.jpg
Gegara Boneka, Pria Ini Tewas Tenggelam di Bendungan Cikoncang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement