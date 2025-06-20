Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas

BOGOR - Tim SAR gabungan menemukan pemuda berinisial HD (20), yang hanyut di Kali Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Jumat (20/6/2025).

Kata dia, korban ditemukan kurang lebih 12 kilometer dari titik lokasi awal. Korban langsung dievakuasi petugas dan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Korban akan langsung disemayamkan di TPU terdekat," ungkapnya.

Menurut keterangan keluarga, korban mempunyai penyakit epilepsi. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian secara resmi ditutup.



Sebelumnya, HD (20) hilang diduga hanyut di Kali Cileungsi pada Rabu, 18 Juni 2025. Diketahui, korban setiap pagi berkegiatan mencangkul sawah di pinggiran kali. Namun, korban tidak kunjung pulang sampai siang hari dan keluarga sudah mencari di sekitaran kali namun hanya menemukan sandalnya saja.

