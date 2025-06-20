Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Orang Terluka Akibat KRL Tabrak Truk di Lintasan Stasiun Tangerang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |13:15 WIB
3 Orang Terluka Akibat KRL Tabrak Truk di Lintasan Stasiun Tangerang
KRL tabrak truk di lintasan Stasiun Tangerang (Foto: @dramakrlcommuterline)
A
A
A

JAKARTA – Polres Metro Tangerang Kota menyatakan tiga orang menjadi korban kereta rel listrik (KRL) relasi Tangerang–Duri yang menabrak truk boks di lintasan Stasiun Tangerang–Batu Ceper, Jumat (20/6/2025) pagi.

"Benar terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, sekitar jam 05.10 WIB," kata Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Lasono saat dikonfirmasi.

Prapto menjelaskan, KRL dengan nomor perjalanan 1907 yang tengah melintas menabrak truk boks bernomor polisi B 9430 VQO yang dikemudikan pria berinisial S.

Akibatnya, truk mental ke motor Honda Supra B 6795 BSS yang dikemudikan MY. Kemudian, mengenai motor Honda Beat G 2812 AU yang dikendarai I.

Sopir truk yang mengalami luka ringan pada bagian tangan kanan dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, menjalani pemeriksaan dan diperbolehkan pulang.

"Untuk pengendara motor, MY dan I dibawa ke RS Sari Asih Cipondoh," tuturnya.

Ia memastikan arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) sudah bisa ditangani. "Sudah bisa diatasi, sudah bisa dikendalikan. Saat ini, kecelakaan ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
